Недоверчивой кошке ищут хозяина

Фото из официальной группы фонда "Потеряшки" во Вконтакте Фото из официальной группы фонда "Потеряшки" во Вконтакте

Кошке по кличке Колини срочно ищут длительную передержку или новый дом. Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщили в благотворительном фонде помощи животным "Потеряшки".

Сейчас Колини с котятами живет на передержке. По словам куратора, социализация идет медленно: она не дикая, просто потеряла доверие к человеку. Чтобы его вернуть, нужно время и много внимания к животному. Колини любит наблюдать за происходящим, сидя в стороне.

Кошка стерилизована, привита, приучена к лотку, не портит когтями мебель. Подробнее можно узнать у куратора Елены. Отдают кошку с денежным взносом в фонд "Потеряшки" 500 рублей.

Напомним, выбрать другого питомца на передержку или постоянное место жительства можно здесь.

Евгения Шевцова