Недоверчивой кошке ищут хозяина
Кошке по кличке Колини срочно ищут длительную передержку или новый дом. Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщили в благотворительном фонде помощи животным "Потеряшки".
Сейчас Колини с котятами живет на передержке. По словам куратора, социализация идет медленно: она не дикая, просто потеряла доверие к человеку. Чтобы его вернуть, нужно время и много внимания к животному. Колини любит наблюдать за происходящим, сидя в стороне.
Кошка стерилизована, привита, приучена к лотку, не портит когтями мебель. Подробнее можно узнать у куратора Елены. Отдают кошку с денежным взносом в фонд "Потеряшки" 500 рублей.
Напомним, выбрать другого питомца на передержку или постоянное место жительства можно здесь.
Евгения Шевцова