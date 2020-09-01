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Недоверчивой кошке ищут хозяина

Общество, 17:13 28 сентября 2020

Фото из официальной группы фонда "Потеряшки" во Вконтакте

Кошке по кличке Колини срочно ищут длительную передержку или новый дом. Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщили в благотворительном фонде помощи животным "Потеряшки".

Сейчас Колини с котятами живет на передержке. По словам куратора, социализация идет медленно: она не дикая, просто потеряла доверие к человеку. Чтобы его вернуть, нужно время и много внимания к животному. Колини любит наблюдать за происходящим, сидя в стороне.

Кошка стерилизована, привита, приучена к лотку, не портит когтями мебель. Подробнее можно узнать у куратора Елены. Отдают кошку с денежным взносом в фонд "Потеряшки" 500 рублей.

Напомним, выбрать другого питомца на передержку или постоянное место жительства можно здесь.

Евгения Шевцова

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# домашние животные , потеряшки

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