Тюменки получили диплом всероссийского конкурса за популяризацию традиций региона

Тюменское региональное отделение «Союз женщин России» Тюменское региональное отделение «Союз женщин России»

Тюменское региональное отделение "Союза женщин России" награждено специальным дипломом VI всероссийского конкурса "Туристический сувенир" за популяризацию традиций региона.

На окружном этапе финалистов конкурса была представлена уникальная выставка и издание "Энергия тысячелетий: возрождение традиций золотного шитья в Тюменской области".

Искусство золотного шитья в ХVIII - начале ХХ века получило широкое распространение в тюменском крае среди городского и крестьянского населения, а также в золотошвейных мастерских при крупных монастырях и храмах. Об этом свидетельствуют архивные и литературные источники, а также документы, отчеты сибирских, российских и западно-европейских ученых, историков и путешественников ХVIII – начала ХХ века.

В издание "Энергия тысячелетий: возрождение традиций золотного шитья в Тюменской области" вошли результаты научно-исследовательской деятельности, программы семинарских занятий по истории промысла, мастер-классы для приобретения навыков золотного шитья. Оно будет интересно учителям технологии, ИЗО и дополнительного образования, мастерам декоративно-прикладного творчества, преподавателям и студентам вузов по направлениям: культурология, музеология, региональная история, индустрия туризма и дизайна.

Всего на окружной этап Всероссийского конкурса "Туристический сувенир" было подано 457 заявок из восьми регионов страны, из них области: Курганская, Свердловская, Тюменская, Челябинская; Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, а также Пермский край и Республика Коми.