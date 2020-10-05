Выставка "Дом на набережной: век за веком" откроется в Тюмени

| Фото: "Тюмень - наш дом" ВКонтакте | Фото: "Тюмень - наш дом" ВКонтакте

Выставку под открытым небом "Дом на набережной: век за веком" откроют на набережной Туры в районе ул. 25 Октября,13 5 октября в 15 часов, сообщает Центральная городская библиотека.

Выставка приурочена к юбилейной дате – 200-летию со дня возведения Дома Прасолова, ныне – Дома приемов губернатора.

На 36 планшетах представлены уникальные документы, фотографии, почтовые открытки, живописные и графические произведения ХVIII – начала ХХ вв. из столичных и региональных архивов, библиотек, музеев, а также частных собраний. Каждый из пяти разделов выставки снабжен QR-кодом, с помощью которого можно услышать дополнительную историческую информацию, в том числе на английском языке.

В основе выставки "Дом на набережной: век за веком" - одноименный художественно-иллюстрированный альбом. Автор альбома и концепции выставки Наталья Сезёва выступит перед гостями.