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Выставка "Дом на набережной: век за веком" откроется в Тюмени

Общество, 08:03 05 октября 2020

"Тюмень - наш дом" ВКонтакте | Фото: "Тюмень - наш дом" ВКонтакте

Выставку под открытым небом "Дом на набережной: век за веком" откроют на набережной Туры в районе ул. 25 Октября,13 5 октября в 15 часов, сообщает Центральная городская библиотека.

Выставка приурочена к юбилейной дате – 200-летию со дня возведения Дома Прасолова, ныне – Дома приемов губернатора.

На 36 планшетах представлены уникальные документы, фотографии, почтовые открытки, живописные и графические произведения ХVIII – начала ХХ вв. из столичных и региональных архивов, библиотек, музеев, а также частных собраний. Каждый из пяти разделов выставки снабжен QR-кодом, с помощью которого можно услышать дополнительную историческую информацию, в том числе на английском языке.

В основе выставки "Дом на набережной: век за веком" - одноименный художественно-иллюстрированный альбом. Автор альбома и концепции выставки Наталья Сезёва выступит перед гостями.

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