Праздничный концерт для учителей и пожилых тюменцев пройдет онлайн 5 октября

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Праздничный концерт онлайн ко Дню пожилого человека и Дню учителя пройдет во Дворце "Пионер" 5 октября, начало в 17 часов, сообщает учреждение.

В программе - поздравления и выступление творческих коллективов "Пионера". Будут подведены итоги кулинарного баттла, увидеть работы участников и проголосовать можно здесь.

Трансляция праздничной программы пройдет в группе дворца "Пионер" и на телеканале "Тюменское время" в режиме реального времени.