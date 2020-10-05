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Праздничный концерт для учителей и пожилых тюменцев пройдет онлайн 5 октября

Общество, 09:57 05 октября 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Праздничный концерт онлайн ко Дню пожилого человека и Дню учителя пройдет во Дворце "Пионер" 5 октября, начало в 17 часов, сообщает учреждение.

В программе - поздравления и выступление творческих коллективов "Пионера". Будут подведены итоги кулинарного баттла, увидеть работы участников и проголосовать можно здесь.

Трансляция праздничной программы пройдет в группе дворца "Пионер" и на телеканале "Тюменское время" в режиме реального времени.

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# Дворец Пионер , День пожилого человека , День учителя , концерт

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