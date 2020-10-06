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Тюменские нейрохирурги избавили пенсионерку от болей в спине

Общество, 12:05 06 октября 2020

пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области | Фото: пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

89-летнюю пациентку с грыжей межпозвонкового диска прооперировали нейрохирурги ОКБ №2, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.

Пожилая тюменка страдала от болей в позвоночнике. Физиотерапия и консервативное лечение ей не помогали. "Операции по поводу грыж мы проводим ежедневно. И возраст — не противопоказание к лечению. Если есть возможность дать жить полноценно, то риск оправдан", — сказал нейрохирург ОКБ №2 Сергей Дерябин.

Операции на позвоночнике в больнице проводят по щадящей методике под рентгенологическим контролем, с применением современного операционного нейромикроскопа, который приобрели в больницу в рамках нацпроекта "Здравоохранение". Оптика дает возможность точно манипулировать в спинномозговом канале, минимизируя повреждения нервных структур. Микрохирургическое вмешательство позволяет избавить больного от грыжи с минимальной травматичностью — через разрез длиной три-четыре сантиметра.

Пожилая пациентка выписалась из стационара без боли в спине и покинула отделение на своих ногах.

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# врачи , национальный проект Здравоохранение , ОКБ №2

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