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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Врач дала рекомендации при посещении поликлиник

Общество, 09:49 08 октября 2020

tokb.ru

Почти 350 человек с признаками острой респираторной вирусные инфекции ежедневно обращаются в поликлинику №7 Тюмени, сообщила главный врач Татьяна Клещевникова.

"Естественно, это влечет и увеличение время ожидания приема и не настолько комфортные условия ожидания, - пояснила она. - Наблюдается скученность и очереди в кабинеты, которые ведут прием лиц с признаками ОРВИ. Помимо самого пациента на фильтр приходят сопровождающие. Причем, это не один человек, которые не имеет признаков ОРВИ".

Чтобы избежать скученности, в поликлиниках разграничивают территорию, открывают дополнительные кабинеты, привлекают кадры для приема, чтобы снизить распространение вирусной инфекции.

Медицинские работники просят тюменцев отнестись к этому с пониманием и сохранять спокойствие.

"Понятно, что бывают разные ситуации, и может быть не всегда ребенку достаточно одного сопровождающего, но мы стараемся сократить нахождение на фильтре здоровых лиц", - отметила Татьяна Клещевникова.

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# ОРВИ , поликлиники , Татьяна Клещевникова

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