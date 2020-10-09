МФК "Тюмень" начнет борьбу на Лиге чемпионов матчем с испанцами

| Фото: МФК "Тюмень" | Фото: МФК "Тюмень"

МФК "Тюмень" проведет первую игру финала четырех Лиги чемпионов УЕФА в Барселоне 9 октября, сообщает пресс-служба клуба.

Соперником тюменцев станет испанский коллектив "Эль Посо". Накануне матча состоялась пресс-конференция главных тренеров играющих команд. Наставник тюменцев Николай Иванов отметил тяжелую эпидемиологическую ситуацию в мире, которая может повлиять на результат встречи.

"Пандемия не может не отразиться на соревнованиях. Как это сказалось на нашей команде покажет, прежде всего, игра. Сейчас говорить что-то преждевременно. Подведем итоги после окончания финала четырех", - подчеркнул он.

Главный тренер "Эль Посо" Диего Джиустоцци рассказал, что полуфинал с "Тюменью" станет для команды вторым официальным матчем в нынешнем сезоне.

"Этого недостаточно, чтобы видеть, как команда себя чувствует. Но у нас было два месяца, чтобы подготовиться к "Финалу четырех". Теперь пришло время показать это в турнире. "Тюмень" очень сильная команда. Она смогла выиграть у предыдущего победителя Лиги чемпионов – португальского "Спортинга". Я думаю, что нам будет сложно выйти в финал. Для этого придется нейтрализовать их лучшие качества и показать свои сильные стороны", - отметил испанский тренер.

Встреча "Тюмень" - "Эль Посо" начнется в 19 часов по тюменскому времени.