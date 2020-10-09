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Акция "Коробка храбрости" проходит в Тобольске

Общество, 18:10 09 октября 2020

Клуб добряков во Вконтакте | Фото: Клуб добряков во Вконтакте

Жителям Тобольска предлагают принять участие в акции "Коробка храбрости", сообщает пресс-служба администрации города.

Горожане могут положить игрушки в контейнеры, которые находятся в торговых центрах "Арбат", "Евразия", "Европа", а также в администрации города, комитете по делам молодежи и департаменте градостроительства и землепользования.

В коробку можно положить маленькие фонарики, куколки, наборы зверей, трансформеры, машинки, карандаши, блокноты, наклейки. Стоит исключить деревянные, мягкие, стеклянные, керамические, непрочные, острые игрушки, а также игрушки с большим количеством мелких деталей, детскую косметику.

Лучше всего подходят те игрушки, которые можно помыть или протереть дезинфицирующим раствором.

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# благотоврительность , Тобольск

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