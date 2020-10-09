В Тюменской области ввели в оборот более 280 га сельхозземель

| Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

В Тюменской области с начала года вовлечено в оборот 282 га выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий.

До 2025 года, сообщает пресс-служба Тюменской областной думы, такие работы планируется провести на 1 тыс. 230 га. На реализацию данного мероприятия запланированы бюджетные средства в размере 36 млн 212 тыс. рублей.

Эти работы предусмотрены государственной программой Тюменской области "Развитие агропромышленного комплекса" на 2013−2025 годы. В рамках указанной программы осуществляется реализация подпрограммы "Развитие мелиоративного комплекса Тюменской области на 2016−2025 годы".

Данной подпрограммой предусмотрены мероприятия по повышению продуктивности и устойчивости сельскохозяйственного производства и плодородия почв средствами комплексной мелиорации.

Борис Олейник