Голикова в Тюмени заявила о начале конкурсного отбора второй очереди НОЦ

| Фото: Минобрнауки России | Фото: Минобрнауки России

Вице-премьер Татьяна Голикова объявила о начале конкурсного отбора второй очереди научно-образовательных центров мирового уровня на совещании по вопросам развития НОЦ в Тюмени 9 октября.

Тюменская область является одним из научных центров. На базе университетов и научных организаций региона осуществляются передовые разработки, совершенствуются и внедряются новые технологии.

В рамках реализации нацпроекта "Наука" в 2019 году были определены пять пилотных НОЦ в Белгородской, Нижегородской, Кемеровской, Тюменской (совместно с Ханты-Мансийским и Ямало-Ненецким АО) областях и Пермском крае.

Стратегическая цель Западно-Сибирского НОЦ - усиление вклада науки, технологий и образования в повышение конкурентоспособности экономики и технологическую модернизацию региона, что в результате должно привести к росту качества жизни жителей региона.