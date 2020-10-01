Работы российских художников разместят на ситибордах на улицах Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Работы 13 участников из разных городов России появятся на ситибордах на улицах Тюмени 23 ноября. Выставка станет итогом работы виртуальной арт-резиденции, сообщает пресс-служба мультицентра "Контора пароходства".

Прием заявок на экспериментальную арт-резиденцию от мультицентра "Контора пароходства" завершен. В ходе проекта 13 художников снимут на фото и видео процесс создания работ, а из материалов создадут дневник арт-резиденции. Его можно будет увидеть в Instagram проекта, который оформлен в виде панельного дома.

"Арт-резиденция — это жизнь в одном месте, но сейчас вирус не дает этого сделать, поэтому организаторы проекта решили поселить участников в виртуальный дом. Кроме того, в этом профиле зрители смогут наблюдать за этапами создания работ через дневники, которые ведут художники", — поделились организаторы.

Кураторами выступят сооснователь салона Штутгарта в Берлине Генри Дэвидсон (Германия), преподаватель в SAS ТюмГУ, стрит-фотограф Дэвид Дюссо (Нью-Йорк) и куратор, PR-директор музейного центра "Площадь мира" Оксана Будулак (Красноярск) и философ, куратор выставочных проектов Герман Преображенский (Томск).

Отметим, всего организаторы арт-резиденции получили 146 заявок из разных городов России, а также девять откликов из зарубежных стран — Великобритании, США, Италии, Турции, Украины, Узбекистана, Индонезии, Испании и Австрии.