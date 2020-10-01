В Тюмени инвесторам предлагают приобрести здание начала XX века

| Фото: пресс-служба департамента имущественных отношений Тюменской области | Фото: пресс-служба департамента имущественных отношений Тюменской области

Двухэтажное деревянное здание начала XX века, расположенное на пересечении улиц Казанская и Садовая, выставили на торги в Тюмени, сообщает пресс-служба департамента имущественных отношений Тюменской области.

Дом № 41 на ул. Казанская — объект культурного наследия. Он обшит тесом и обладает традиционной типологией, но выделяется своеобразным декором уличных фасадов, напоминающим мотивы лепного декора каменных зданий периода классицизма.

Памятник вблизи берега Туры продается вместе с землей. Начальная цена дома площадью 128,7 кв. метров составит 786 тыс. 445 рублей, земельного участка площадью 703 квадрата — 1,6 млн рублей.

"Среди возможных вариантов использования этого объекта после его реконструкции — создание гостевого дома с тематической составляющей и хорошо продуманной легендой. Расчеты по этой бизнес-идее уже размещены на сайте проекта "Объекты реновации". Напомним, недавно этот проект был масштабирован и на муниципальные образования области. Дом на улице Казанская стал одним из первых муниципальных зданий, включенных в список объектов реновации", — добавили в пресс-службе департамента.

Торги пройдут в онлайн-формате 6 ноября. Подать заявку на участие можно по 28 октября.

Дополнительную информацию и инструкцию по подаче заявок на участие в аукционе можно найти по ссылке.