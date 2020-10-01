Спидкубинг по-тюменски: чемпионат стал международным

| Фото: предоставлено организаторами | Фото: предоставлено организаторами

25 участников из разных городов соберет третий официальный чемпионат по спидкубингу Tyumen Cube Weekend 2020, который пройдет в мультицентре "Контора пароходства" 31 октября и 1 ноября.

На чемпионате выступят спидкуберы в возрасте от 10 лет и старше из Тюмени, Москвы, Тулы, Сыктывкара, Талицы, Канаша. Как отмечает руководитель сообщества "Тюмень|Speedcubing" Александра Вешкурцева, многие участники уже являются рекордсменами России по разным головоломкам. Также чемпионат впервые приобретет статус международного, так как один из зарегистрировавшихся участников — колумбиец.

В рамках чемпионата предусмотрены 11 дисциплин. Соревнования пройдут под эгидой World Cube Association с приглашенным официальным судьей из Москвы Александром Катюковым.

Прямая трансляция будет вестись в официальной группе спидкуберов Тюмени оба дня. Для зрителей организуют интерактив с приложением Kahoot, им предложат ответить на вопросы по спидкубингу. Также их ждут фотоконкурс и розыгрыш призов.

Чемпионат проведут на поддержку, полученную по итогам конкурса проектов "Моя идея.Pro". На реализацию проекта было выделено 100 тыс. рублей.

Инна Пахомова