Неделя финансовой грамотности: все об адаптации бюджета к новым экономическим условиям

| Фото: Пресс-служба Альянса СО НКО | Фото: Пресс-служба Альянса СО НКО

Бесплатно получить информацию по вопросам кредитов, планирования бюджета и защиты от кибермошенников смогут тюменцы во время Всероссийской недели финансовой грамотности, которая пройдет с 24 по 31 октября.

Как сообщают в альянсе СО НКО Тюменской области, региональным партнером федерального мероприятия стало областное отделение Финпотребсоюза.

Напомним, что Всероссийская неделя финансовой грамотности ежегодно проводится с 2015 года и объединяет более 70 организаций более чем в 80 субъектах РФ. За всю историю в проекте приняли участие около 12 млн граждан. Основная его цель в существующих реалиях ̶ обеспечить массовое распространение просветительской и достоверной информации, необходимой для грамотного решения финансовых вопросов в период посткоронакризиса. Организатором просветительской акции традиционно выступает АНО "Национальный центр финансовой грамотности" при поддержке проекта Министерства финансов России и Всемирного банка "Содействие повышению финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в РФ".

Тюменский "Финпотребсоюз" с апреля 2020 года успешно реализует комплексную программу по защите финансового здоровья жителей региона в период преодоления экономических последствий пандемии COVID-19. Проведен полномасштабный мониторинг финансового здоровья граждан, разработаны программы курсов школы финансовой грамотности "В знаниях: деньги", организуются бесплатные юридические консультации "Клиники финансового здоровья", регулярно публикуются интервью с крупными федеральными экспертами в рамках дискуссионного клуба "Дружи с финансами", а недавно анонсировано возобновление образовательного проекта для старшеклассников "Молодежная финансовая инициатива".

Исполнительный директор тюменского отделения "Финпотребсоюза" Светлана Мельцер рассказал об основных моментах проведения виртуальной Всероссийской недели финансовой грамотности в этом году.

"В течение недели пройдет семейный финансовый фестиваль, на котором гостям будет доступно более 50 видов деятельности, состоится цикл открытых онлайн-встреч по важным личным финансовым вопросам с ведущими экспертами страны, в том числе с прямыми эфирами в социальной сети "Одноклассники", будут организованы курсы по финансовой грамотности для взрослых и для детей, экскурсии по финансовым музеям Центрального банка, страховой компании "Ингосстрах" и других финансовых организаций, викторины, тесты и многое различных мероприятий на любой вкус", - пояснила она.

Ключевыми темами недели станут: кредиты, кредитные каникулы и кредитная история – влияние коронакризиса и меры предосторожности, льготы, субсидии и прочие актуальные формы финансовой поддержки, финансовая самооборона, адаптация бюджета к новым экономическим условиям, кибермошенничество и киберзащита, повышение финансовой устойчивости, разговоры с детьми на непростые финансовые темы о потере работы, кредитных обязательствах, вынужденном переезде, необходимости сокращения расходов, а также финансовая сторона образования на удаленке – курсы, репетиторы, налоговые льготы и мотивация.

Всю подробную информацию о программе проведения недели можно найти на официальном сайте проекта.