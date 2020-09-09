Финансовой грамотности обучат тюменских школьников и студентов

| Фото: пресс-служба Альянса СО НКО | Фото: пресс-служба Альянса СО НКО

Занятия по финансовой грамотности для школьников и студентов пройдут в Тюмени в октябре. Спикером выступит финансовый эксперт и сооснователь проекта Finliberty Светлана Самойлова, сообщают в региональном Альянсе СО НКО.

Проект "Молодежная финансовая инициатива: финансовую грамотность каждому школьнику!" станет одним из этапов комплексной программы "Социальная финансовая инициатива", запущенной в апреле 2020 года тюменским отделением Союза защиты прав потребителей финансовых услуг.

Напомним, что программа финансового просвещения молодежи успешно реализуется в Тюмени, начиная с 2015 года. За это время организаторы провели два городских турнира по настольной игре "Денежный поток", а осенью 2017 года при поддержке Фонда президентских грантов состоялся первый областной чемпионат, в котором приняли участие 540 человек из пяти городов юга Тюменской области. Во втором региональном турнире осенью 2018 года состязались уже более тысячи школьников, студентов и учащихся ссузов из шести населенных пунктов региона.

Ожидается, что в этом году в различных учебных заведениях Тюмени состоятся десять просветительских занятий, где навыкам потребительской, правовой и финансовой грамотности обучат не менее 300 школьников и студентов.

Лектор Светлана Самойлова работает на финансовом рынке в роли инвестора, управляющего и представителя брокерских компаний более десяти лет, является представителем комитета по денежно-финансовой политике Тюменского регионального отделения "Деловой России", сотрудничает с агентствами инфраструктурного развития, инвестиционными агентствами, бизнес-инкубаторами различных субъектов РФ. Регулярно выступает как финансовый эксперт на радио и телевидении.

Желающих стать слушателями курсов просят обращаться по телефону: 38-18-14 или на электронную почту: politreyd@bk.ru. Заявки принимаются в свободной форме как от учебных заведений (необходимо выслать ФИО, контактные данные куратора от школы и список учащихся), так и в индивидуальном порядке.