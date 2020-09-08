Тюменские поисковики откроют на набережной интерактивные площадки и выставки

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Интерактивные площадки и выставки развернут поисковики в арт-пространстве "Время Победы" на набережной Туры 12 сентября с 11 до 18 часов. Об этом на итоговой пресс-конференции в Музее истории поискового движения Тюменской области рассказала заведующая отделением Областного поискового центра Дворца творчества и спорта "Пионер" Светлана Власова.

Она добавила, что мероприятие пройдет в рамках проекта "Нам доверена память", который выиграл муниципальный грант.

Эта акция проходила в образовательных учреждениях города. Специалисты и волонтеры проводили для школьников, родителей и педагогов викторины, интерактивы, презентовали сайт "Стена памяти". Также организовали несколько выставок: работу передвижного музея Великой Отечественной войны "Эхо памяти", популярную экспозицию оборудования, экипировки и туристического снаряжения поисковиков, выставку, посвященную авиапоиску. Для детей были организованы занятия по поиску данных об участниках войны.

"Со школьниками мы подробно прошли алгоритм работы с поисковыми базами данных. Кстати, в адрес поисковых отрядов региона за время режима самоизоляции от тюменцев поступило триста семь заявок. В предыдущие годы такое количество запросов поступало за год", - подчеркнула Светлана Власова.

Завотделением поискового центра рассказала, что силами поисков реализуется еще два грантовых проекта. Президентский – "Регионально-образовательный слет школы поисковика" и военно-мемориальная экспедиция "Марш памяти" при поддержке Росмолодежи.

Слет поисковиков запланирован на ноябрь текущего года, его цель – объединить всех представителей 18 поисковых отрядов региона и обменяться опытом с коллегами из Новгородской, Ленинградской, Вологодской областей.

Экспедиция пройдет в октябре. На ней бойцы поисковых отрядов пройдут занятия по строевой, тактической, огневой и специальной подготовке. Ключевым мероприятием станет пеший марш-бросок, если позволят обстоятельства.

Инна Кондрашкина