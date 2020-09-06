На профориентационном проекте "Стройка" ждут заявок от тюменских подростков

| Фото: Центр профориентации «Стальная Гвардия» | Фото: Центр профориентации «Стальная Гвардия»

Начался прием заявок на профориентационный проект "Стройка", с помощью которого тюменские общественники намерены вернуть интерес подростков к рабочим профессиям. Автор инициативы, инструктор Центра патриотического воспитания "Достойный выбор" Богдан Алмаев рассказал, что наставниками ребят станут сотрудники предприятия "Тюменьстальмост".

По его мнению, современные молодые люди не хотят идти учиться на рабочие специальности, а затем работать в этой сфере, считают это непрестижным и неинтересным. С помощью общения с наставниками, тематических фотосессий, образовательной программы, челленджей и экскурсии по действующему предприятию тюменец хочет изменить эту ситуацию. Эпидемия коронавируса внесла коррективы в проект, и большинство мероприятий пройдут в онлайн-режиме, но Богдан Алмаев допускает, что в случае послаблений режима экскурсия все-таки состоится в офлайне.

Самые активные попадут на стажировку в ООО "Тюменьстальмост", договоренность об этом уже есть. Первыми участниками станут около 15-20 подростков. Проект, получивший грант от конкурса "Моя идея", реализуют на территории областной столицы, но в планах - расширить его на весь регион, а затем вывести за его пределы.

Подать заявку нужно здесь.

Дарья Казакова