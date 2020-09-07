Тюменские общественники презентовали свои проекты на всероссийском форуме в Хабаровске

| Фото: со страницы Максима Шереметьева во ВКонтакте | Фото: со страницы Максима Шереметьева во ВКонтакте

Опытом создания первого в России ресурсного центра для ветеранских организаций поделился с коллегами лидер программы патриотического воспитания "Достойный выбор" Максим Шереметьев на всероссийском форуме "Эстафета поколений", который проходил в Хабаровске.

Как рассказал тюменец, для обмена опытом между НКО на мероприятии проходила "Ярмарка проектов", где делегация региона презентовала три успешных кейса. Руководитель исполкома регионального отделения "Бессмертный полк" Галина Валуева представила "Бессмертный автополк", который 3 сентября в честь окончания Второй мировой войны прошел во всех муниципалитетах Тюменской области, и проект "Рядом в будни и праздники", направленный на поддержку жителей в условиях пандемии и изоляции. Последний стал победителем специального конкурса Фонда президентских грантов и получил поддержку, реализовывать его начнут уже с сентября.

Сам Максим Шереметьев представил на форуме опыт работы над ресурсным центром совместно с советом ветеранов Тюменской области. Сам ресурсный центр появился в 2017 году и был несколько раз поддержан президентскими грантами.

"Рассказал о методологии, об обучении ветеранских организаций, о мотивации и поддержке проектов, которые ветеранские организации муниципалитетов придумали после нашего обучения. Получил хороший отклик, многие заинтересовались нашей работой, местный департамент соцподдержки спрашивал об алгоритме работы этого ресурсного центра, ряд организаций попросили консультационную поддержку. Мы со всеми готовы сотрудничать, никому не отказываем, в том числе готовы реализовывать свои проекты и на Дальнем Востоке", - пояснил общественник.

В последний день мероприятия Максим Шереметьев получил из рук Героя России Вячеслава Бочарова интересную настольную патриотическую игру с элементами дополненной реальности.

Поездка делегации региона на всероссийский форум "Эстафета поколений" прошла при поддержке Совета ветеранов Тюменской области.

| Фото: со страницы Максима Шереметьева во ВКонтакте | Фото: со страницы Максима Шереметьева во ВКонтакте

Дарья Казакова