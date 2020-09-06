  • 6 сентября 20206.09.2020воскресенье
  • В Тюмени 7..9 С 4 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Претендентов на гранты в конкурсе #творитьдобропросто ждут на онлайн-консультациях

Общество, 18:11 05 сентября 2020

Координационный ресурсный центр поддержки добровольческого (волонтерского) движения Тюменской области | Фото: Координационный ресурсный центр поддержки добровольческого (волонтерского) движения Тюменской области

Второй раунд консультаций в рамках грантового конкурса "#ТВОРИТЬДОБРОПРОСТО" пройдет 7 и 8 сентября.

Как сообщают в Координационном ресурсном центре поддержки добровольческого (волонтерского) движения Тюменской области, на этот раз экспертиза внешняя - у гражданских активистов будет возможность обсудить свои проекты с профессионалами в области управления проектами.

Экспертами выступят менеджер по работе с одаренными детьми регионального центра выявления и поддержки одаренных детей "Новое поколение", профессиональный модератор и игротехник Ольга Дежурко, эксперт Агентства стратегических инициатив по направлению "Социальные проекты", руководитель проектов Центра поддержки талантливых обучающихся ТюмГУ, исполнительный директор Центра проектных и лидерских компетенций Артем Березкин и молодежный тренер, руководитель Тюменской молодежной ассоциации тренеров "ТОМАТ", эксперт грантового конкурса Губернатора ХМАО-Югры Виталий Скоморохов.

Регистрация на консультации доступна по ссылке. Мероприятия проходят в онлайн-формате, ссылка для подключения будет направлена зарегистрированным участникам по электронной почте, указанной при регистрации.

Дарья Казакова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# волонтеры , добровольцы , проекты , социально ориентированные некоммерческие организации

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:32 05.09.2020В Ишиме стартует онлайн-проект "Творческий город"
19:21 05.09.2020Марафон внимания "Мы вас любим!" запустили в Тюменской области
18:11 05.09.2020Претендентов на гранты в конкурсе #творитьдобропросто ждут на онлайн-консультациях
17:15 05.09.2020Названы продукты, способные продлить молодость