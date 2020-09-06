Претендентов на гранты в конкурсе #творитьдобропросто ждут на онлайн-консультациях

| Фото: Координационный ресурсный центр поддержки добровольческого (волонтерского) движения Тюменской области | Фото: Координационный ресурсный центр поддержки добровольческого (волонтерского) движения Тюменской области

Второй раунд консультаций в рамках грантового конкурса "#ТВОРИТЬДОБРОПРОСТО" пройдет 7 и 8 сентября.

Как сообщают в Координационном ресурсном центре поддержки добровольческого (волонтерского) движения Тюменской области, на этот раз экспертиза внешняя - у гражданских активистов будет возможность обсудить свои проекты с профессионалами в области управления проектами.

Экспертами выступят менеджер по работе с одаренными детьми регионального центра выявления и поддержки одаренных детей "Новое поколение", профессиональный модератор и игротехник Ольга Дежурко, эксперт Агентства стратегических инициатив по направлению "Социальные проекты", руководитель проектов Центра поддержки талантливых обучающихся ТюмГУ, исполнительный директор Центра проектных и лидерских компетенций Артем Березкин и молодежный тренер, руководитель Тюменской молодежной ассоциации тренеров "ТОМАТ", эксперт грантового конкурса Губернатора ХМАО-Югры Виталий Скоморохов.

Регистрация на консультации доступна по ссылке. Мероприятия проходят в онлайн-формате, ссылка для подключения будет направлена зарегистрированным участникам по электронной почте, указанной при регистрации.

Дарья Казакова