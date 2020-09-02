Онкобольным тюменцам и их родным оказывают психологическую поддержку

| Фото: АНО «Центр «Третий возраст» | Фото: АНО «Центр «Третий возраст»

Воспользоваться услугой дистанционного консультирования призывают жителей Тюменской области с онкозаболеваниями и их родных специалисты курса "Поддержка".

Психологи отмечают, что рак — заболевание непредсказуемое, окутанное мифами и домыслами, однако сегодня 80% онкозаболеваний поддаются успешному лечению. Доказано, что от эмоционального настроя во многом зависит динамика выздоровления, так как эмоциональные факторы играют существенную роль в возникновении самого заболевания.

Столкновение с онкозаболеванием оборачивается для человека чередой испытаний. Человек остается в привычной среде, но утрачивает главную опору в жизни — опору на тело, на здоровье. Не знает, как вести себя в своей беспомощности, как справляться с тревогой. И если не получается справляться своими силами, необходимо обратиться за помощью к специалисту, уверены в региональном геронтологическом центре социальных технологий "Третий возраст".

К психологам курса восстановительной медицины и психологической реабилитации онкобольных и их родственников можно обратиться для того, чтобы получить поддержку. Это особенно оправдано на этапе становления диагноза, во время прохождения лечения, в ремиссии до 1,5 лет, во время возникновения рецидива болезни. Именно в эти периоды человек с онкозаболеванием находится в нестабильном эмоциональном состоянии.

На такую же психологическую поддержку имеют право и родственники онкопациентов. Их жизнь тоже меняется, каждый день наполняется множеством переживаний и вопросов: как говорить с больным, как его поддерживать, как выдерживать его раздражительность и недовольство, как не переложить на него свои отчаяние, страхи и горе, как лучше всего выражать свои чувства.

Специалисты научат справляться со страхами. Самый сильный из них — страх смерти. Многие онкопациенты описывают его как "сковывающий", "парализующий", "убивающий смыслы и саму жизнь во мне". Также пихологи помогут найти новые смыслы и опоры в жизни. Рак — это время, когда надо себя поставить на первое место,ми как показывает практика — онкобольным это сделать сложнее всего.

При этом эксперты подчеркивают, что психологическую поддержку нельзя рассматривать как самостоятельный курс лечения. Она может давать результаты только в комплексной работе с врачами, другими специалистами помогающих профессий.

Чтобы воспользоваться услугами сотрудников из проекта "Поддержка", нужно обратиться к его руководителю Татьяне Шаргиной по электронной почте: gvozdikasocial@mail.ru или по телефону: 8-904-495-05-18. В проекте участвуют также врач-онколог, маммолог, консультант персонального здоровья Наталия Петрова (электронная почта - mail@drpetrova.ru), психологи Юлия Быкова и Марина Васюнина (электронная почта - psychologist157@mail.ru).

Курс восстановительной медицины и психологической реабилитации онкобольных и их родственников "Поддержка" реализуется при поддержке Фонда президентских грантов в рамках реализации регионального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография".

Дарья Казакова