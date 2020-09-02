Бабушки особого назначения расскажут сверстникам, как защититься от нападения собак

| Фото: Тюменский региональный благотворительный фонд "Старшее поколение" | Фото: Тюменский региональный благотворительный фонд "Старшее поколение"

Правилам поведения при угрозе нападения собак обучит волонтеров спецотряда "Бабушки особого назначения" специалист-кинолог Ирина Жукова 2 сентября. После этого серебряные волонтеры будут передавать полученные знания своим сверстникам, как теоретические, так и практические.

Как сообщили в Тюменском региональном благотворительном фонде "Старшее поколение", после ослабления режима повышенной готовности в регионе спецотряд 55+ снова выходит на рейды в оффлайн-режиме. О том, как безопасно взаимодействовать с животными, бабушкам расскажут и покажут на территории сквера "Комсомольский", начало мероприятия - в 12 часов 30 минут.

Напомним, социальный проект "Бабушки особого назначения" реализуется Тюменским региональным благотворительным фондом "Старшее поколение" при поддержке Областного геронтологического центра. Он соответствует основным направлениям национального проекта "Демография" и регионального проекта "Старшее поколение", является одним из ведущих направлений развития активного долголетия, повышения качества, продолжительности жизни.

Вступить в ряды "особых" бабушек и получить подробную информацию можно, обратившись по телефону 8(3452)30-39-59 или через официальную страницу во "ВКонтакте".

Дарья Казакова