Первые городские активности на территории озера Алебашево пройдут уже в сентябре

| Фото: пресс-службы администрации Тюмени | Фото: пресс-службы администрации Тюмени

Обустройство первой локации событийного парка "Алебашево" подходит к концу благодаря проекту "Инициативное бюджетирование", который был запущен в 2020 году. Идею по благоустройству территории поддержали многие тюменцы, инициаторы получили финансовую поддержку из средств местного бюджета и уже в сентябре здесь пройдут первые образовательные мероприятия. У горожан появится плавучая сцена, пирс, кинотеатр на воде и трибуны под открытым небом для лекций или наблюдения за природой.

На площадке 31 августа побывали глава Тюмени Руслан Кухарук и директор центра городских компетенций Агентства стратегических инициатив Татьяна Журавлева, которые до этого подписали соглашение о сотрудничестве.

Напомним, что проект событийного парка, где на территории более 14 га планируется сформировать новое городское пространство с несколькими зонами отдыха, стал победителем в конкурсе АСИ "100 городских лидеров" и примером федерального уровня по результативному взаимодействию горожан, представителей бизнеса и власти.

Мэр подчеркнул, что проект ивент-парка получился многогранным, в нем удалось учесть интересы большого числа жителей города.

"Концепция, которая была согласована с тюменцами, ляжет в основу разработки проектной документации. При этом совместное участие будет не только в проектировании, но и в реализации самого проекта. Более того, управлять новой общественной территорией также планируется сообща. В реализации проекта предполагается привлечение средств бюджета и инвесторов, для нас это новое направление, и здесь нужно четкое нормативное регулирование. Методическую помощь готово оказать Агентство стратегических инициатив. Надеюсь, что подписанное сегодня соглашение между администрацией Тюмени и АСИ поможет реализовывать на территории нашего города самые лучшие практики", – отметил Руслан Кухарук.

Татьяна Журавлева подтвердила, что разработка проектно-сметной документации по обустройству прибрежной территории – очень сложный и долгий процесс.

"Радует, что пока идет нормативная работа, здесь уже начались преобразования. Сегодня мы видим, как пространство оживает благодаря инициативному бюджетированию. Проект также является частью стандарта гражданского участия в создании комфортной городской среды", – сообщила эксперт.

Работы по обустройству первой площадки парка, - трибун с видом на озеро, - еще не завершены, но уже буквально выстроилась очередь из желающих организовать на этом месте образовательные и событийные мероприятия. Как рассказал куратор проекта Александр Андросов, на сентябрь запланировано уже около десяти таких активностей.

"Мы вошли в пятерку лидеров проекта "Инициативное бюджетирование". Получив финансирование на строительство данной локации, мы объединили много разных организаций, привлекали проектировщиков, ландшафтных дизайнеров, специалистов тюменского питомника, управы Центрального округа. Многие помогали безвозмездно, делали хорошие скидки, и общими усилиями мы смогли создать такую необычную площадку. Здесь можно проводить лекции, уроки по природоведению, мастер-классы, организовать показ фильмов. Заявки продолжают поступать. Все анонсы мы будем публиковать в социальных сетях с хэштегом #ивентпаркалебашево", - сообщил он.

Дарья Казакова