Соглашение между АСИ и администрацией Тюмени поможет вовлекать жителей в работу над городскими пространствами

| Фото: пресс-службы администрации Тюмени | Фото: пресс-службы администрации Тюмени

Соглашение о сотрудничестве между Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов и администрацией Тюмени подписали глава города Руслан Кухарук и Директор центра городских компетенций АСИ Татьяна Журавлева 31 августа.

Цель документа - помочь активнее вовлекать жителей в процессы преобразования городских пространств и создавать управленческие команды на уровне муниципального образования.

Руслан Кухарук отметил, что Тюмень не первый год взаимодействует с АСИ. Один из самых нашумевших проектов города, – создание событийного парка Алебашево, – высоко оценили эксперты агентства. В начале 2019 года он победил в федеральном конкурсе "100 городских лидеров". Сейчас определяется подрядная организация, которая будет выполнять рабочее проектирование.

"Самый главный момент, который призвано урегулировать это соглашение, - реализация на территории нашего города стандарта вовлечения граждан в решение вопросов развития городской среды, который сегодня реализуется в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". Тюмень принимала активное участие в экспертных обсуждениях при разработке этого стандарта и вошла в атлас лучших практик 2020 года, когда продемонстрировала работающие в нашем городе механизмы взаимодействия с гражданами по обсуждению проектов, связанных с изменениями общественных городских пространств, преобразованием дворовых территорий, парков и скверов", - пояснил глава Тюмени.

Он напомнил о конкретных показателях, поставленных Минстроем РФ перед регионами: к 2024 году вовлеченность граждан в управление городской средой должна достигнуть 30% от числа жителей муниципального образования. Тюменцы уже сейчас принимают решение, на какой территории должен появиться тот или иной объект, как он должен быть реализован, а также участвуют в контроле за проводимыми работами, подчеркнул Руслан Кухарук.

Еще одно важное направление, которое будет регулироваться соглашением, – помощь в создании управленческих команд на уровне муниципального образования. Такие команды единомышленников из представителей общественных организаций, бизнеса и власти будут ориентированы на то, чтобы сообща создавать проекты комфортной городской среды, которые прежде всего будут интересны самим жителям.

Директор центра городских компетенций АСИ Татьяна Журавлева сообщила, что Тюмень стала 21-м городом России, подписавшим подобное соглашение. Стандарт гражданского участия, который агентство разработало совместно с Минстроем, уже начали пилотировать в 20 муниципалитетах.

"Мне всегда приятно находиться в Тюмени, уже второй год мы работаем совместно и надеюсь, что с подписанием соглашения наше взаимодействие станет более системным и основательным. На самом деле в вашем городе эта работа ведется уже довольно давно и с прекрасной отдачей: только при подготовке проекта парка Алебашево приняли участие более 12 тысяч жителей, десять сообществ – это один из самых высоких относительно одного конкретного объекта показателей, которые мы наблюдаем по стране. Именно поэтому хочется, чтобы эту практику внедряли и на других общественных пространствах города, чтобы они становились более современными и отвечали всем запросам людей", - поделилась впечатлениями Татьяна Журавлева и поблагодарила администрацию города за активную включенность в эту работу.

| Фото: пресс-службы администрации Тюмени | Фото: пресс-службы администрации Тюмени

Дарья Казакова