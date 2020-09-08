Волонтеры красоты вновь расскажут тюменкам 55+ об имидже и стиле

| Фото: Благотворительный фонд "Старшее поколение" ВКонтакте | Фото: Благотворительный фонд "Старшее поколение" ВКонтакте

Новый сезон школы имиджа и стиля "Элегантный возраст" запустили Областной геронтологический центр и благотворительный фонд "Старшее поколение" 8 сентября.

Бьюти-волонтеры вновь раскроют антивозрастные секреты для тюменок 55+. На уроках обсудят правила ухода за кожей, научатся делать дневной и вечерний макияж, подбирать подходящую прическу. Кроме того, для участниц и участников подготовили дополнительные программы: стилисты помогут выбрать бюджетный и в то же время лаконичный индивидуальный стиль одежды, а дедушек будут ждать профессиональные барберы. Модников 55+ уже ждут на очные тренинги.

"Мы старались сделать этот сезон максимально необычным. Ведь после режима самоизоляции многие, особенно пожилые люди, хотят встряхнуться, чтобы забыть про депрессивное и апатичное состояние, с которыми пришлось столкнуться. А как еще это сделать, если не изменить привычный имидж? Будем меняться к лучшему и докажем, что красота не знает возраста", ― отмечают кураторы проекта.

Получить подробную информацию можно на сайте, а также по телефону: 51-77-05.

Дарья Казакова