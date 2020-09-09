Областной фестиваль команд КВН среди инвалидов пройдет в онлайн-формате

| Фото: ТООО ВОИ | Фото: ТООО ВОИ

Подготовка к областному фестивалю КВН среди молодых людей с ограниченными возможностями здоровья началась в Тюмени. Тема этого года - "Сезон побед". Финальная игра пройдет 20 октября, и впервые за всю историю мероприятия команды поборются за звание лучших в формате онлайн.

В сентябре команды из Тюмени, городских округов и районов формируют составы участников, пишут сценарии, шутки и репетируют. В течение сентября также состоится отборочный этап, который проведет Тюменская региональная организация "Всероссийского общества инвалидов" на основании представленных командами сценариев.

От претендентов ждут заявки и сценарии до 20 сентября по адресу: 625013, Тюмень, ул. 50 лет Октября, 84, корпус 2, тел.: 56-89-40 (доб.5), e-mail: voi72@bk.ru, писать с пометкой "КВН". Команды должны снять видео выступления "Фристайл" хронометражем в 5 минут, в формате MP4 или MOV и выслать до 30 сентября на электронный адрес оргкомитета voi72@bk.ru.

Редактура выступлений пройдет с помощью видео-конференций с участниками команд и редакторами в программе Zoom. Итоговое видео выступлений команд монтируется, отстраивается по звуку и выкладывается в социальные сети и на сайт тюменского отделения ВОИ.

Жюри проведет разбор выступлений команд конкурсов "Фристайл" и "Разминка" в Zoom 20 октября.

Учредителями и организаторами фестиваля являются департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области, региональный департамент социального развития, Тюменская областная региональная организация "Всероссийского общества инвалидов" и Дворец творчества и спорта "Пионер".

Дарья Казакова