В Тюмени появился деловой клуб лидеров НКО

| Фото: Пресс-служба Альянса СО НКО | Фото: Пресс-служба Альянса СО НКО

Деловой клуб лидеров НКО появился в Тюмени. Это решение стало главным итогом деловой мастерской для лидеров общественного сектора "Помочь тем, кто помогает", которая проходила 9 октября.

Организаторами мероприятия выступил региональный научно-исследовательский фонд "Земля Сибирская".

Как сообщают в региональном Альянсе СО НКО, на встрече представители третьего сектора рассказали коллегам о товарах, производимых их организациями, коммерческими структурами под их началом, а также о реализуемых на платной основе услугах.

В свою очередь, инициатор воркшопа, руководитель фонда "Земля Сибирская" Андрей Мутьев, поделился с собравшимися базовыми механизмами продвижения товаров, которые помогут увеличить доход в современных социально-экономических условиях, наладить стабильные коммерческие связи, а также найти новых потребителей и заказчиков.

Координатором делового клуба был единогласно выбран Андрей Мутьев. Участники планируют создавать единый чат и сформировать базу продуктов и услуг.

"Это знаковое для меня, да и не только для меня событие, ведь идея о развитии коммерческого взаимодействия между лидерами НКО нашла большой отклик. Информация об услугах и товарах, которую презентовали тюменские общественники, меня очень впечатлила! Оказалось что людей, которых знал давно, на самом деле я почти не знал ̶ они предоставляют услуги и производят товары, в которых испытываю потребность и нуждаюсь по сей день! И не только я ̶ многие оказались заинтересованы друг в друге", - поделился впечатлениями он.

Организаторы приглашают присоединиться к работе делового клуба лидеров НКО всех желающих. Для этого можно написать координатору проекта в социальной сети ВКонтакте.

Подробная информация о деятельности делового клуба в ближайшее время будет опубликована на сайте проекта.