Тюменским общественникам расскажут, как зарабатывать больше

| Фото: Пресс-служба Альянса СО НКО | Фото: Пресс-служба Альянса СО НКО

На воркшоп для лидеров общественного сектора "Помочь тем, кто помогает" приглашает тюменцев региональный научно-исследовательский фонд "Земля Сибирская" 9 октября. Он пройдет в "Доме НКО" (ул. Ямская, 71а), начало - в 15 часов.

На мероприятии ждут руководителей некоммерческих организаций, которые, помимо социальной работы, занимаются коммерческой деятельностью, сообщают в Альянсе СО НКО.

Участникам расскажут о механизмах, которые помогут увеличить некоммерческим организациям доход в нестабильных социально-экономических условиях. Также слушатели узнают о новых перспективах и горизонтах расширения сотрудничества с коллегами по общественной деятельности.

Воркшоп поможет участникам наладить коммерческие связи, а также организовать взаимопомощь в продвижении товаров и услуг, поиске потребителей и заказчиков с помощью взаимной презентации своих продуктов, формирования взаимовыгодной скидочной системы и обмена информацией.

Желающих принять участие в воркшопе просят предварительно зарегистрироваться по телефону: 38-18-14 или отправить заявку на электронную почту: politreyd@bk.ru.