550 тысяч рублей получили школьники региона на реализацию проектов

| Фото: региональное отделение Российского движения школьников | Фото: региональное отделение Российского движения школьников

20 проектов школьников из Тюменской области получили гранты на общую сумму более 550 тыс. рублей по итогам школы социального проектирования "Под парусом мечты", сообщает региональное отделение Российского движения школьников.

К финальной защите проектов члены жюри допустили 32 команды из более 50 претендентов. Они представили идеи по одному из четырех направлений: "Гражданская активность", "Личностное развитие", "Информационно-медийное направление", "Военно-патриотическое направление".

Более трети проектов посвящены истории малой родины, в том числе во время Великой Отечественной войны.

30,5 тыс. рублей получит Татьяна Кузенева на реализацию проекта "Дети войны" - съемки документального фильма. Грант нужен, чтобы приобрести недостающую технику и оборудование.

8 тыс. рублей получила школьница Ксения Мингазова из Уватского района на реализацию проекта "Семейный туристический слет "Туриада". Поддержан проект заводоуковской школьницы Елены Николаевой "Елки-палки" по созданию пункта приема елей, которые будут отправлять на переработку.

Школьники также разработали проекты и успешно защитили проекты по проведению чемпионата по FIFA "PRO-геймер", фестиваля КВН, интенсивного курса "Я - вожатый, ты - вожатый" и другие.

Идеи должны быть реализованы к 26 апреля 2021 года.