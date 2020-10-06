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В Тобольске территории для экоквеста выбирают онлайн-голосованием

Общество, 17:47 06 октября 2020

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Ко мнению тоболяков прислушиваются организаторы экологического квеста "Чистые игры - чистый Тобольск", выбирая очередную площадку для проведения мероприятия. Об этом рассказал руководитель событийного направления Центра добровольческого движения Тобольска Сергей Мишин.

Напомним, что в минувшие выходные такой квест прошел на территории памятника природы регионального значения "Панин бугор". В нем приняли участие горожане всех возрастов, от школьников до пенсионеров. 14 команд общими усилиями собрали более 2,5 тонн мусора, в том числе 49 мешков пластика, 21 мешок металла, 20 мешков стекла, 14 покрышек, 88 батареек. В организации были задействованы волонтеры Центра добровольческого движения города: они регистрировали участников, организовали кофе-брейк, вели учет собранного мусора и наградили победителей.

Сергей Мишин пояснил, что в 2020 году это второе подобное мероприятие, в конце августа экоквест проходил в черте Тобольска. Из-за ограничений по коронавирусу, чтобы не создавать большое скопление людей в одном месте, были выбраны сразу несколько площадок. Онлайн-голосование выявило наиболее нуждающиеся в уборке части города, и именно туда направились добровольцы. Тогда участники собрали больше тонны мусора, в том числе 43 мешка пластика, 17 мешков металла, 42 мешка стекла и 26 покрышек.

Впервые экоквест "Чистые игры" прошел в Тобольске в 2019 году. Сергей Мишин отмечает, что с каждым разом растет вовлеченность горожан в эту активность. Тоболяки охотно помогают очистить город от мусора, а информация об акции и итоговые ролики в соцсетях набирают довольно много просмотров. Пока организаторы не могут назвать точную дату следующего экоквеста - все зависит от эпидемиологической обстановки. Но то, что октябрьские "Чистые игры" были не последними - это однозначно.

Командные соревнования по сбору и сортировке отходов потребления проходят при поддержке компании СИБУР в рамках программы социальных инвестиций "Формула хороших дел".

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Дарья Казакова

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# добровольчество , СИБУР Тобольск , Тобольск , уборка мусора , Чистые игры , экология

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