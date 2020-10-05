На "Чистых играх" в Тобольске собрали более двух тонн мусора

| Фото: тобольские предприятия СИБУРа во Вконтакте | Фото: тобольские предприятия СИБУРа во Вконтакте

2,5 тонны мусора собрали участники осеннего экологического квеста "Чистые игры" на Панином бугре в Тобольске, сообщают организаторы.

В квесте участвовали около 100 жителей Тобольска, объединившиеся в 14 команд. Совместно участники "Чистых игр" собрали 296 мешков мусора, в том числе 49 мешков пластика, 21 мешок металла, 20 мешков стекла, 14 покрышек, 88 батареек. Мусора было собрано почти в 2,5 раза больше, чем на аналогичном летнем экомарафоне, развернутом в пяти наиболее посещаемых городских территориях.

Победу в "Чистых играх" заняла команда "Молодежка", на втором месте дружина "Спецназ", замкнули тройку призеров участники из команды "Прорыв".

"Чистые Игры" – это командные соревнования по сбору и сортировке отходов потребления, которые проводятся на открытом воздухе, в парках, скверах, на центральных улицах города и в других популярных местах активного отдыха и досуга тоболяков. Проект реализуется при поддержке компании СИБУР в рамках программы социальных инвестиций "Формула хороших дел".