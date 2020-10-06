Тюменские НКО могут получить субсидию из бюджета на свои проекты

| Фото: sport.admtyumen.ru | Фото: sport.admtyumen.ru

Некоммерческие организации, занимающиеся развитием дополнительного образования, научно-технического и художественного творчества, массового спорта, деятельности детей и молодежи в сфере краеведения и экологии в Тюменской области, могут получить субсидию из регионального бюджета.

Департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области начнет прием заявок с 6 октября. Последний день для подачи - 9 ноября 2020 года. Перечень и форму документов можно увидеть здесь.

Сопроводительное письмо с указанием приложенных документов и их количеством, заявку на участие, согласие на обработку персональных данных и необходимые документы нужно предоставить по адресу профильного департамента: ул. Первомайская, 34/1, кабинет 222. Часы работы: с понедельника по четверг с 9 до 18 часов, в пятницу с 9 до 17 часов, обеденный перерыв с 12 до 13 часов.

Консультации по вопросам подготовки заявок на участие в конкурсе можно получить по телефону: 42-76-18 (Кэйн Аликин).

Дарья Казакова