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Тюменские поисковики вручат медальон красноармейца его родственникам

Общество, 17:05 05 октября 2020

Тюменский областной поисковый центр | Фото: Тюменский областной поисковый центр

Медальон красноармейца, погибшего в годы Великой Отечественной войны, передадут родственникам у Вечного огня на Исторической площади в Тюмени 7 октября в 11 часов.

Останки Тюленева Николая Михайловича были обнаружены вблизи села Видлица Олонецкого района в Карелии, сообщает Тюменский областной поисковый центр. 30 августа 2020 г. красноармеец был погребен в братской могиле на воинском мемориале. Спустя несколько дней были найдены родственники бойца, проживающие в Тюмени.

Тюменский областной поисковый центр | Фото: Тюменский областной поисковый центр

В церемонии примут участие родственники красноармейца, бойцы поисковых отрядов, участники военно-мемориальной экспедиции "Марш Памяти" и представители военного комиссариата.

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# медальон , поисковое движение

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