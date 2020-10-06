Волонтер из Исетского получила грант на реализацию исторического квеста
Доброволец волонтерского отряда "Адреналин" исетского молодежного центра Елизавета Ламбина стала победителем областного конкурса "Под парусом мечты". Ее проект "История на Исети" получил грант в размере 40 тыс. рублей.
Елизавета Ламбина в интервью корреспонденту "Тюменской линии" рассказала, что планирует погрузить сверстников в историю родного села в игровой форме. Волонтеры организуют шесть локаций в разных частях Исетска. Команды участников на время будут передвигаться между ними. В каждой точке их встретит один из участников проекта и расскажет, чем примечателен этот уголок малой родины.
В маршрутный лист вошла и центральная площадь старого Исетска, которую в народе называют площадью Яши Исакова. Рядом с ней расположен памятник жертвам восстания 1921 года. Здесь в братской могиле захоронен 81 человек: 50 неизвестных продотрядовцев и 31 местный активист. Среди них и первый комсомолец Приисетья Яша Исаков.
Кроме того, волонтеры расскажут ребятам с 7 по 10 классы о кинотеатре "Космос", который стоял на пересечении ул. Ленина и Мичурина, детской районной библиотеке, располагающейся в старинном деревянном здании, районной больнице, бывшем Доме пионеров и месте расположения несуществующей ныне церкви в старом Исетске.
Добровольцы уже приступили к реализации проекта, им предстоит встретиться с краеведами, собрать и проанализировать информацию, на основании этого создать исторические карточки. После чего сделать маршрутные листы. С 15 ноября волонтеры планируют запустить квест.
"Одноклассники и друзья с нетерпением ждут старта проекта, все хотят поучаствовать. Я защитила нашу идею в конце сентября онлайн, очень волновалась и немного спотыкалась. Но основную мысль донести смогла. На следующий день мне сообщили о победе и финансовой поддержке. Мы плакали вместе с наставниками, победа была неожиданной, но желанной", - сказала Елизавета Ламбина.
По итогам квеста организаторы составят рейтинг. Три самые быстрые команды получат брендированные призы – рюкзаки с символикой Исетского района и Российского движения школьников.
Напомним, участие в областном конкурсе "Под парусом мечты" приняли ребята из 14 муниципалитетов, которые представили 32 проекта. 20 из них победили и получили грантовую поддержку, общий объем которой составил 524 тыс. 392 рубля. Список победителей можно посмотреть здесь.
Инна Кондрашкина