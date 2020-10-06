Волонтер из Исетского получила грант на реализацию исторического квеста

| Фото: Исетский Молодёжный центр во ВКонтакте | Фото: Исетский Молодёжный центр во ВКонтакте

Доброволец волонтерского отряда "Адреналин" исетского молодежного центра Елизавета Ламбина стала победителем областного конкурса "Под парусом мечты". Ее проект "История на Исети" получил грант в размере 40 тыс. рублей.

Елизавета Ламбина в интервью корреспонденту "Тюменской линии" рассказала, что планирует погрузить сверстников в историю родного села в игровой форме. Волонтеры организуют шесть локаций в разных частях Исетска. Команды участников на время будут передвигаться между ними. В каждой точке их встретит один из участников проекта и расскажет, чем примечателен этот уголок малой родины.

В маршрутный лист вошла и центральная площадь старого Исетска, которую в народе называют площадью Яши Исакова. Рядом с ней расположен памятник жертвам восстания 1921 года. Здесь в братской могиле захоронен 81 человек: 50 неизвестных продотрядовцев и 31 местный активист. Среди них и первый комсомолец Приисетья Яша Исаков.

Кроме того, волонтеры расскажут ребятам с 7 по 10 классы о кинотеатре "Космос", который стоял на пересечении ул. Ленина и Мичурина, детской районной библиотеке, располагающейся в старинном деревянном здании, районной больнице, бывшем Доме пионеров и месте расположения несуществующей ныне церкви в старом Исетске.

Добровольцы уже приступили к реализации проекта, им предстоит встретиться с краеведами, собрать и проанализировать информацию, на основании этого создать исторические карточки. После чего сделать маршрутные листы. С 15 ноября волонтеры планируют запустить квест.

"Одноклассники и друзья с нетерпением ждут старта проекта, все хотят поучаствовать. Я защитила нашу идею в конце сентября онлайн, очень волновалась и немного спотыкалась. Но основную мысль донести смогла. На следующий день мне сообщили о победе и финансовой поддержке. Мы плакали вместе с наставниками, победа была неожиданной, но желанной", - сказала Елизавета Ламбина.

По итогам квеста организаторы составят рейтинг. Три самые быстрые команды получат брендированные призы – рюкзаки с символикой Исетского района и Российского движения школьников.

Напомним, участие в областном конкурсе "Под парусом мечты" приняли ребята из 14 муниципалитетов, которые представили 32 проекта. 20 из них победили и получили грантовую поддержку, общий объем которой составил 524 тыс. 392 рубля. Список победителей можно посмотреть здесь.

Инна Кондрашкина