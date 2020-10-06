Подход к формированию единого реестра СО НКО доработают

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Внести изменения в предлагаемый правительством подход к формированию реестра НКО, имеющих право на дополнительные меры поддержки, советует Общественная палата РФ.

В частности, по мнению экспертов, нужно расширить круг организаций, подлежащих включению в него, предоставив СО НКО, не соответствующим критериям для автоматического включения, право обращения с заявлением о включении в реестр по дополнительным критериям.

Среди них — ведение деятельности, направленной на решение социальных проблем и развитие гражданского общества; функционирование в качестве юридического лица не менее трех лет с предоставлением соответствующих форм отчетности; наличие сайта организации, раскрывающего информацию, позволяющую идентифицировать организацию, и другие.

Для создания механизма независимой оценки объективности включения СО НКО в единый реестр эксперты предлагают наделить ОП РФ и региональные общественные палаты правом рассматривать обращения организаций о необоснованном невключении в него и проводить проверку поступающей от СО НКО информации.

Секретарь Общественной палаты России Лидия Михеева напомнила, что с введением весной первых ограничительных мер из-за распространения коронавируса назревающие проблемы в некоммерческом секторе удалось выявить на начальной стадии. Благодаря выигранному времени сектор подготовился к негативным последствиям пандемии. Общественная палата выступила инициатором проработки и реализации мер поддержки НКО, предусматривающих, в том числе, расширение налогового стимулирования участия бизнеса в благотворительности, временное освобождение СО НКО от уплаты страховых взносов и налоговых платежей, предоставление льготных кредитов. Однако реализация мер поддержки на практике осложняется целым рядом проблем. И эти проблемы нужно решить в кратчайшие сроки в связи с ухудшающейся санитарно-эпидемиологической обстановкой, уверена Лидия Михеева.

По словам председателя комиссии ОП РФ по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО Елены Тополевой-Солдуновой, получателями новых мер поддержки стали СО НКО, включенные в два реестра, сформированных Минэкономразвития, которые, в соответствии с поручением президента, должны объединиться. Однако в процессе разработки подходов выяснилось, что не все СО НКО, пострадавшие в период пандемии, были включены в реестры и смогли воспользоваться мерами государственной поддержки.

Причина — в недостаточной обоснованности при определении оснований для включения организаций в реестр. Кроме того, часть из них не вошла в реестры, потому что не соответствовала установленным правительством критериям и из-за того, что уполномоченные органы власти несвоевременно предоставили сведения о таких организациях. По информации эксперта, более полумиллиона образовательных НКО не получили субсидии на приобретение средств индивидуальной защиты только из-за того, что сведения о них были поданы Рособрнадзором с опозданием.

Также Елена Тополева-Солдунова напомнила, что меры поддержки не затронули социальных предпринимателей, пострадавших в период пандемии. "Мы считаем важным обратить на них внимание. Предполагаем, что в связи с осложнением ситуации социальные предприниматели вновь будут испытывать трудности, поэтому будем прорабатывать эту тему и обращаться с предложением поддержать и их", - отметила она.

Доклад с предложениями направлен президенту и в правительство РФ, сообщают в пресс-службе ОП РФ.