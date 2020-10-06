Получить бесплатную помощь юристов по вопросам образования могут тюменцы с ОВЗ

| Фото: rkn.gov.ru | Фото: rkn.gov.ru

Помочь жителям Тюменской области реализовать свои права на инклюзивное образование могут сотрудники бесплатной горячей линии, инициатором которой стала Московская региональная общественная организация людей с инвалидностью "Перспектива".

Специалисты расскажут, что делать, если ребенку отказывают в обучении, как выбрать образовательную организацию и форму обучения, помогут оформить все документы и будут сопровождать дела в судах и органах власти. На горячую линию поступило уже более 300 обращений от родителей детей с инвалидностью из 25 регионов России.

Чтобы получить бесплатную консультацию, достаточно заполнить эту форму. На линии консультируют профессиональные юристы и адвокаты, которые более 10 лет защищают права людей с инвалидностью.

Заявки принимают круглосуточно. Юристы работают в будни с 10 до 17 часов по московскому времени. Документы можно сфотографировать на телефон. Все другие вопросы, не связанные с правом людей с инвалидностью и ОВЗ на образование, юристы горячей линии рассматривать, к сожалению, не могут.

Бесплатная горячая линия работает при поддержке Фонда президентских грантов.

Дарья Казакова