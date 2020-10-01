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Тюменская группа Ethermind выступит онлайн

Общество, 14:05 16 октября 2020

Министерство культуры РФ | Фото: Министерство культуры РФ

Группа Ethermind станет гостем очередной онлайн-встречи проекта "Музыкальная сходка", которая начнется в прямом эфире в сообществе мультицентра "Контора пароходства" 16 октября в 17 часов.

Молодой коллектив образовался во время действия режима самоизоляции. В команду вошли музыканты из разных уголков Тюменской области – есть участники из Тюмени, Бердюжского района и других. В прямом эфире они представят песни из альбома, который выпустили летом.

Мультицентр "Контора пароходства" запустила проект "Музыкальная сходка" в мае. "Захотелось познакомить горожан с творчеством тюменских музыкантов, поскольку мало кто знает, что в областной столице есть хорошие группы. Музыка некоторых наших коллективов знакома слушателям в других городах страны, даже за рубежом", – поделилась продюсер мультицентра и ведущая "Музыкальной сходки" Сюзанна Иванова.

Инна Пахомова

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# Контора пароходства , музыка

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