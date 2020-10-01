Многодетным семьям Тюменского района напомнили о пожарной безопасности
Профилактические рейды по многодетным семьям в частном жилом секторе Тюменского района проводят сотрудники государственного пожарного надзора. Также объектом внимания стали дома граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, сообщает региональное МЧС.
Инспекторы пожарного надзора, сотрудники полиции и представители администраций провели совместные рейды в Каскаринском и Ембаевском муниципальных образованиях. Специалисты рассказывают жителям об основных причинах возникновения пожаров в осенне-зимний период и напоминают правила пожарной безопасности.
Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы провели беседы о мерах пожарной безопасности в быту, о недопущении курения в помещениях. Особое внимание жильцов представители чрезвычайного ведомства обращали на правила эксплуатации электрических приборов и печей.
Всем были вручены памятки с подробным описанием правил пожарной безопасности и указанием номеров телефонов экстренных служб. Несовершеннолетним детям рассказали о недопустимости игр с огнем и иными источниками опасности.