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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Многодетным семьям Тюменского района напомнили о пожарной безопасности

Общество, 11:11 17 октября 2020

МЧС Тюменской области | Фото: МЧС Тюменской области

Профилактические рейды по многодетным семьям в частном жилом секторе Тюменского района проводят сотрудники государственного пожарного надзора. Также объектом внимания стали дома граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, сообщает региональное МЧС.

Инспекторы пожарного надзора, сотрудники полиции и представители администраций провели совместные рейды в Каскаринском и Ембаевском муниципальных образованиях. Специалисты рассказывают жителям об основных причинах возникновения пожаров в осенне-зимний период и напоминают правила пожарной безопасности.

Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы провели беседы о мерах пожарной безопасности в быту, о недопущении курения в помещениях. Особое внимание жильцов представители чрезвычайного ведомства обращали на правила эксплуатации электрических приборов и печей.

МЧС Тюменской области | Фото: МЧС Тюменской области

Всем были вручены памятки с подробным описанием правил пожарной безопасности и указанием номеров телефонов экстренных служб. Несовершеннолетним детям рассказали о недопустимости игр с огнем и иными источниками опасности.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области

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