Многодетным семьям Тюменского района напомнили о пожарной безопасности

| Фото: МЧС Тюменской области | Фото: МЧС Тюменской области

Профилактические рейды по многодетным семьям в частном жилом секторе Тюменского района проводят сотрудники государственного пожарного надзора. Также объектом внимания стали дома граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, сообщает региональное МЧС.

Инспекторы пожарного надзора, сотрудники полиции и представители администраций провели совместные рейды в Каскаринском и Ембаевском муниципальных образованиях. Специалисты рассказывают жителям об основных причинах возникновения пожаров в осенне-зимний период и напоминают правила пожарной безопасности.

Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы провели беседы о мерах пожарной безопасности в быту, о недопущении курения в помещениях. Особое внимание жильцов представители чрезвычайного ведомства обращали на правила эксплуатации электрических приборов и печей.

| Фото: МЧС Тюменской области | Фото: МЧС Тюменской области

Всем были вручены памятки с подробным описанием правил пожарной безопасности и указанием номеров телефонов экстренных служб. Несовершеннолетним детям рассказали о недопустимости игр с огнем и иными источниками опасности.