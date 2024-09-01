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В Тюмени школьницу сбили на пешеходном переходе

Общество, 17:32 28 сентября 2024

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

9-летнюю школьницу сбил водитель Mazda днем на ул. Рабочей в Тюмени 28 сентября.

Предварительно, третьеклассница выбежала на нерегулируемый переход из-за припаркованного автомобиля. Она возвращалась домой из школы, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Ребенка с травмами доставили в больницу. Обстоятельства ДТП выясняются.

ГАИ рекомендует родителям объяснить детям, чем опасно неожиданное появление на проезжей части, а также, почему нельзя выбегать из-за припаркованного транспорта и других препятствий в дворовые проезды.

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