В Тюмени школьницу сбили на пешеходном переходе
Общество, 17:32 28 сентября 2024
| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области
9-летнюю школьницу сбил водитель Mazda днем на ул. Рабочей в Тюмени 28 сентября.
Предварительно, третьеклассница выбежала на нерегулируемый переход из-за припаркованного автомобиля. Она возвращалась домой из школы, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.
Ребенка с травмами доставили в больницу. Обстоятельства ДТП выясняются.
ГАИ рекомендует родителям объяснить детям, чем опасно неожиданное появление на проезжей части, а также, почему нельзя выбегать из-за припаркованного транспорта и других препятствий в дворовые проезды.