Педагог из Белгородской области поделился эмоциями от посещения Тобольска

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Мастер производственного обучения Чернянского агромеханического техникума Белгородской области Евгений Русинов поделился эмоциями от посещения Тобольска в рамках федерального конкурса "Мастер года", который проходит в Тюменской области.

"Очень много положительных эмоций. Нам рассказали о картографе Семёне Ремезове, который был архитектором храма кремля Тобольска, узнали про колокол. Из-за того, что здесь большое количество церквей, мы всей командой зарядились положительной энергией, она нам пригодится на конкурсе", - сказал он.

Как отметил Евгений Русинов, первые эмоции у всех еще и от знакомств: "Вы представьте масштабность - приехала вся Россия, лучшие педагоги СПО. Пока знакомимся, узнаем друг друга, обмениваемся опытом".

Он рассказал, что трудится в сфере сварочного производства. Сейчас это высокооплачивемая и редкая профессия.

"В преподавании я работаю 6 лет. До этого – на заводе, поэтому я четко понимаю, какие нужны студенты работодателям. В 2022 году я уже участвовал в этом конкурсе, занял 2 место в своем регионе, наверное, не хватило опыта работы на тот момент. В 2024 взял своё", - улыбнулся Евгений Русинов.