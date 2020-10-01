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Северянина отправили в колонию за сбыт наркотиков в Тюмени

Происшествия, 15:11 17 октября 2020

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

За покушение на сбыт наркотиков в Тюмени осужден житель Тарко-Сале. Суд назначил северянину пять с половиной лет колонии строгого режима, сообщает прокуратура Тюменской области.

Как следует из материалов уголовного дела, мужчина работал в Тарко-Сале, а в Тюмень приезжал в гости к бабушке. 4 мая он предложил знакомому съездить с ним на автомойку. В ожидании очереди мужчины пошли прогуляться. Приятель шел впереди, а северянин позади, незаметно делая закладки с наркотиками.

Увидев полицейский автомобиль, он резко подбежал к знакомому и сунул ему в руки свертки с веществом. Тот от неожиданности cбросил их на землю. Все это увидели сотрудники полиции. В ходе обыска у северянина в кармане куртки было обнаружено и изъято запрещенное вещество.

Наркотики нашли и в ранее сделанных им тайниках. Всего по делу было изъято почти 11 граммов наркотических средств.

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# наркотики , суд , уголовное дело

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