В Увате готовят межсезонную переправу на воздушной подушке

пресс-службы администрации Уватского района пресс-службы администрации Уватского района

Межсезонную переправу готовят к работе в Уватском районе. Заключен договор, специалисты составляют расписание работы судна на воздушной подушке.

Как сообщает пресс-служба районной администрации, воздушную подушку запустят с появлением на реке шуги – рыхлого льда вперемешку в водой. Тогда переправа на пароме станет невозможной. Судно на воздушной подушке проверено и полностью готово к работе.

Такая схема переправы в Увате действует с 2018 года. До этого местное дорожное предприятие обслуживало переправу только летом и зимой. В межсезонье с одного берега на другой людей перевозили вертолетами.