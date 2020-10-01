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В Увате готовят межсезонную переправу на воздушной подушке

Общество, 16:10 20 октября 2020

пресс-службы администрации Уватского района

Межсезонную переправу готовят к работе в Уватском районе. Заключен договор, специалисты составляют расписание работы судна на воздушной подушке.

Как сообщает пресс-служба районной администрации, воздушную подушку запустят с появлением на реке шуги – рыхлого льда вперемешку в водой. Тогда переправа на пароме станет невозможной. Судно на воздушной подушке проверено и полностью готово к работе.

Такая схема переправы в Увате действует с 2018 года. До этого местное дорожное предприятие обслуживало переправу только летом и зимой. В межсезонье с одного берега на другой людей перевозили вертолетами.

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# переправа , Уватский район

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