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В ишимской модельной библиотеке разыграли первые "БиблиоБоксы"

Общество, 16:47 20 октября 2020

Фото из группы "Библиотеки города Ишима" во Вконтакте

Мария Пролыгина и Диана Ларченкова стали первыми обладателями "БиблиоБоксов", разыгранных в честь открытия первой в регионе модельной библиотеки в Ишиме.

В набор вошли книга "Куриный бульон для души. Книжные истории", брендированная кружка, сладости, кофе и свеча с ароматом ванили. В качестве бонуса - эксклюзивный электронный читательский билет с оригинальным порядковым номером.

Всего в розыгрыше поучаствовали 69 читателей. Он проходил в прямом эфире с помощью генератора случайных чисел. Организаторы планируют сделать подобные акции традиционными.

Напомним, первая модельная библиотека Тюменской области открылась 28 сентября. В учреждении сделан ремонт по эксклюзивному дизайну – геометрия круга в декоре уникальной дизайнерской мебели и освещения.

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# Ишим , модельная библиотека

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