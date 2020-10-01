46 пациентов доставила в больницы региона санавиация за три месяца

| Фото: пресс-служба ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница №1» | Фото: пресс-служба ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница №1»

46 пациентов, в том числе, 11 детей доставил в больницы региона вертолет Ми-8 санитарной авиации Тюменской области за третий квартал 2020 года. Всем этим пациентам помощь можно было оказать только в условиях специализированного медицинского учреждения, сообщает региональный департамент здравоохранения.

В основном вертолет летает в труднодоступные места - Тобольский, Вагайский и Уватский районы. Также специалисты вылетают к коренному населению. В деревнях Тобольского района, которые отрезаны от автомобильных дорог, в большинстве случаев есть фельдшерско-акушерские пункты.

Фельдшер оценивает состояние пациента, обращается в диспетчерскую службу, после чего прилетает Ми-8.

Также вертолет используют для транспортировки пациентов, которых нельзя везти на автомобиле. Эвакуируют пациентов с использованием искусственной вентиляции легких, системы мониторирования и дефибрилляции.