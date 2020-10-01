Александр Лобов присягнул на верность жителям Тюменской области
ugrapro.ru
Вакантный мандат депутата областной думы передан Александру Лобову. Данный вопрос был рассмотрен на очередном заседании Тюменской областной думы.
Ранее Лобов был членом избирательной комиссии Тюменской области с правом решающего голоса.
После принятия решения Александр Лобов принял торжественную присягу депутата, пообещав добросовестно служить населению Тюменской области.
Александр Лобов родился в г. Грозный Чечено-Ингушской АССР. С 1984 года проживал в Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, закончил ТюмГНГУ.