  • 22 октября 202022.10.2020четверг
  • USD77,0322
    EUR91,3448
  • В Тюмени 0..-2 С 4 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Александр Лобов присягнул на верность жителям Тюменской области

Политика, 10:46 22 октября 2020

ugrapro.ru

Вакантный мандат депутата областной думы передан Александру Лобову. Данный вопрос был рассмотрен на очередном заседании Тюменской областной думы.

Ранее Лобов был членом избирательной комиссии Тюменской области с правом решающего голоса.

После принятия решения Александр Лобов принял торжественную присягу депутата, пообещав добросовестно служить населению Тюменской области.

Александр Лобов родился в г. Грозный Чечено-Ингушской АССР. С 1984 года проживал в Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, закончил ТюмГНГУ.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Александр Лобов , облдума

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:14 22.10.2020Тюменская область привлечет кредиты для покрытия дефицита бюджета
10:46 22.10.2020Александр Лобов присягнул на верность жителям Тюменской области
10:13 22.10.2020Заседание регионального парламента началось в Тюмени
16:50 21.10.2020Депутаты гордумы решают вопросы благоустройства вместе с избирателями