Родственников красноармейца Герасимова ищут в Тюменской области
Родственников красноармейца, стрелка 1274 стрелкового полка 384 стрелковой дивизии Афонасия (Афанасия) Степановича Герасимова ищут поисковики Тюменского областного поискового центра, сообщает организация.
Останки бойца Красной Армии были обнаружены в сентябре при поисковых работах в Старорусском районе Новгородской области недалеко от д. Давыдово в местах боев "Рамушевского коридора". Бойцы кировского поискового отряда "Факел" нашли смертный медальон с запиской.
Погибший Герасимов Афонасий (Афанасий) Степанович родился в 1914 году. Уроженец Омской области, Голышмановского района, Усть-Ламенского с/с, д. Усть-Ламенка. В 1941 году призван Голышмановским РВК Тюменской области.
Красноармеец пропал без вести, дата выбытия -15 апреля 1942 года.
По данным ОБД "Мемориал", мать бойца - Акулина Васильевна Герасимова. В записке указан адрес: Омская обл., ст. Ламенка, Ламенский совхоз.
Любую информацию следует направлять в Тюменский областной поисковый центр по тел +7 (3452) 68-85-76 (доб. 88), электронная почта: poiskoviki72@yandex.ru.