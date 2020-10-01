Родственников красноармейца Герасимова ищут в Тюменской области

| Фото: Тюменский областной поисковый центр | Фото: Тюменский областной поисковый центр

Родственников красноармейца, стрелка 1274 стрелкового полка 384 стрелковой дивизии Афонасия (Афанасия) Степановича Герасимова ищут поисковики Тюменского областного поискового центра, сообщает организация.

Останки бойца Красной Армии были обнаружены в сентябре при поисковых работах в Старорусском районе Новгородской области недалеко от д. Давыдово в местах боев "Рамушевского коридора". Бойцы кировского поискового отряда "Факел" нашли смертный медальон с запиской.

| Фото: Тюменский областной поисковый центр | Фото: Тюменский областной поисковый центр

Погибший Герасимов Афонасий (Афанасий) Степанович родился в 1914 году. Уроженец Омской области, Голышмановского района, Усть-Ламенского с/с, д. Усть-Ламенка. В 1941 году призван Голышмановским РВК Тюменской области.

Красноармеец пропал без вести, дата выбытия -15 апреля 1942 года.

По данным ОБД "Мемориал", мать бойца - Акулина Васильевна Герасимова. В записке указан адрес: Омская обл., ст. Ламенка, Ламенский совхоз.

| Фото: Тюменский областной поисковый центр | Фото: Тюменский областной поисковый центр

Любую информацию следует направлять в Тюменский областной поисковый центр по тел +7 (3452) 68-85-76 (доб. 88), электронная почта: poiskoviki72@yandex.ru.