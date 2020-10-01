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Один человек погиб и двое пострадали в ДТП с маршруткой в Тюмени

Происшествия, 16:19 25 октября 2020

Фото: Следственный комитет РФ

Один человек погиб и двое пострадали в ДТП с участием двух легковых автомобилей и маршрутки на ул. Мельникайте в Тюмени 25 октября. Об этом сообщает прокуратура Тюменской области.

По предварительным данным, автомобиль Mitsubishi выехал на встречную полосу, где столкнулся с Daewoo Nexia и маршрутным такси №45. Водитель внедорожника скончался, пострадали двое пассажиров маршрутки.

Следственный отдел по расследованию ДТП следственного управления УМВД России по Тюменской области проводит процессуальную проверку. Прокурор области Владислав Московских взял ее проведение на контроль.

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# Владислав Московских , ДТП , прокуратура Тюменской области

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