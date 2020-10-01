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Габаритные ворота появились на надземном переходе на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск

Общество, 17:40 26 октября 2020

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Габаритные ворота появились на надземном пешеходном переходе на 13-м километре федеральной автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Инновационный метод предотвращения дорожно-транспортных происшествий, связанных с падением пролетных строений надземных пешеходных переходов, продемонстрировали главному федеральному инспектору по Тюменской области Дмитрию Кузьменко.

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

"Лазерные датчики, установленные за 300 метров от перехода, выявляют грузовики, не проходящие по габаритам надземных сооружений, например, если у них самопроизвольно поднялся кузов, и включают световую и звуковую сигнализацию на специальном табло, размещенном уже на надземном пешеходном переходе", - рассказал заместитель генерального директора ОАО "ТОДЭП" Алексей Павлов.

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Руководитель Тюменского филиала ФКУ "Уралуправтодор" Виталий Никифоров отметил, что это первый подобный опыт в нашей стране. Всего на федеральных автодорогах региона построены 18 модульных надземных пешеходных перехода.

"С использованием этого метода аварии, связанные с обрушением надземных сооружений, можно будет предотвратить, - сказал заместитель начальника УГИБДД по Тюменской области Андрей Миллер, - для нашего региона это актуально, учитывая, что два надземных пешеходных перехода упали из-за наезда на них негабаритных автомобилей в 2019 и 2020 годах".

Представители дорожных служб доложили главному федеральному инспектору о результатах реконструкции участка федеральной автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск, где в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" уже разделены встречные транспортные потоки.

Дмитрий Кузьменко отметил, что исключение встречного разъезда на одной из самых опасных федеральных трасс региона позволит уменьшить число аварий, связанных с гибелью людей. Это большой шаг вперед. Он добавил, что в настоящее время каждый третий из погибших в ДТП в Тюменской области лишается жизни из-за выезда автотранспорта на встречную полосу.

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# ГИБДД Тюменской области , Дмитрий Кузьменко , Урауправтодор

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