Габаритные ворота появились на надземном переходе на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск
Габаритные ворота появились на надземном пешеходном переходе на 13-м километре федеральной автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.
Инновационный метод предотвращения дорожно-транспортных происшествий, связанных с падением пролетных строений надземных пешеходных переходов, продемонстрировали главному федеральному инспектору по Тюменской области Дмитрию Кузьменко.
"Лазерные датчики, установленные за 300 метров от перехода, выявляют грузовики, не проходящие по габаритам надземных сооружений, например, если у них самопроизвольно поднялся кузов, и включают световую и звуковую сигнализацию на специальном табло, размещенном уже на надземном пешеходном переходе", - рассказал заместитель генерального директора ОАО "ТОДЭП" Алексей Павлов.
Руководитель Тюменского филиала ФКУ "Уралуправтодор" Виталий Никифоров отметил, что это первый подобный опыт в нашей стране. Всего на федеральных автодорогах региона построены 18 модульных надземных пешеходных перехода.
"С использованием этого метода аварии, связанные с обрушением надземных сооружений, можно будет предотвратить, - сказал заместитель начальника УГИБДД по Тюменской области Андрей Миллер, - для нашего региона это актуально, учитывая, что два надземных пешеходных перехода упали из-за наезда на них негабаритных автомобилей в 2019 и 2020 годах".
Представители дорожных служб доложили главному федеральному инспектору о результатах реконструкции участка федеральной автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск, где в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" уже разделены встречные транспортные потоки.
Дмитрий Кузьменко отметил, что исключение встречного разъезда на одной из самых опасных федеральных трасс региона позволит уменьшить число аварий, связанных с гибелью людей. Это большой шаг вперед. Он добавил, что в настоящее время каждый третий из погибших в ДТП в Тюменской области лишается жизни из-за выезда автотранспорта на встречную полосу.