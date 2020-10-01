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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

На трассах Тюменской области затруднено движение после снегопада

Общество, 08:32 27 октября 2020

фото "Тюменская линия"

Затруднения в движении автомобильного транспорта из-за сильного снегопада утром 27 октября наблюдаются на территории Тюменской области на федеральных трассах.

В МЧС предупредили об осложнении дорожной обстановки и рекомендовали воздержаться от поездок на личном автотранспорте, либо соблюдать скоростной режим и корректировать маршруты движения.

Тюменская область оказалась в центре циклона, который сопровождают осадки от умеренных до сильных в виде дождя, мокрого снега, снега.

Погода этого периода характеризуется как неустойчивая. Температура воздуха ночью и днем 28 октября будет -3…-8°, 29 октября температура ночью -8…-13°, днем -1…+4°.

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# водители , погода

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