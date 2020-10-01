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Тюменский "Рубин" сойдется в поединке с ХК "Тамбов"

Спорт, 11:57 27 октября 2020

ХК "Рубин" во ВКонтакте | Фото: ХК "Рубин" во ВКонтакте

Тюменский "Рубин" проведет очередной матч чемпионата Высшей хоккейной лиги 27 октября. На льду дворца спорта "ПАРТИКОМ" подопечные Михаила Звягина примут ХК "Тамбов". Стартовое вбрасывание шайбы состоится в 19 часов, сообщает пресс-служба спортивного клуба.

В Тюмень соперники "Рубина" прибыли после поражение в Ханты-Мансийске от "Югры" - 0:5. В пассиве подопечных Дмитрия Крамаренко серия из пяти проигранных матчей. В прошлом сезоне рубиновцы с трудом одолели их на домашнем льду – 3:2.

Сейчас ХК "Тамбов" занимает в таблице 12 место, набрав в пятнадцати встречах 17 очков. Рубиновцы располагаются на семнадцатой позиции, заработав в девяти поединках 13 баллов.

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# ВХЛ , ХК Рубин , хоккей

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