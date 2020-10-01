У наркокурьера из Новосибирска нашли амфетамин, мефедрон и кокаин

| Фото: Тобольский межмуниципальный отдел МВД России (архив) | Фото: Тобольский межмуниципальный отдел МВД России (архив)

Наркокурьера, перевозившего 300 гр. амфетамина и мефедрона задержали тюменские полицейские на трассе Тюмень - Омск. Наркотическое вещество он вез в Новосибирск для дальнейшего распространения, сообщает УМВД Тюменской области.

Сотрудники ДПС на 40-м километре федеральной трассы остановили автомобиль под управлением 30-летнего водителя. В салоне машины они нашли сумку с пластиковыми свертками, содержащими порошкообразное вещество. Экспертиза установила, что это амфетамин и мефедрон общей массой более 300 гр.

Ранее несудимый безработный житель Новосибирска доставлен в отдел полиции. Там он рассказал, что вез наркотики для дальнейшего распространения. Также мужчина признался, что в арендованном гараже в родном городе хранит еще одну партию наркотических веществ. В тайнике полицейские обнаружили 35 свертков с амфетамином и кокаином.

Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических веществ или их аналогов". Максимальная санкция статьи - 20 лет лишения свободы. Расследование продолжается.